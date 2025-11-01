Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bang Mueang Subdistrict
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bang Mueang Subdistrict, Tajlandia

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/8
$65,999
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bang Mueang Subdistrict, Tajlandia

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się