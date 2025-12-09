Dzielnica mieszkaniowa Los Altos Villa Sara

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
2 level Contemporary Designer Villa in a natural hill environment of Altos de los Monteros.
A privileged viewpoint location with stunning panoramic views over the coastline and Mediterranean Sea, Gibraltar and North African Coast.
5 bedrooms ensuite and a separate cloakroom on main floor level.
Spa and gym looking to the garden.
High ceilings, full size windows and indoor patio create the feeling of space and light inside the whole house.
Fully equipped kitchen and bathrooms. elevator over all levels. Underfloor heating.
Landscape garden with heated swimming-pool and jacuzzi.
Turnkey Project by Belgian developers, built to highs quality with maximum guarantees.
Interior can be made in accordance with clients whishes.
Lokalizacja na mapie
Rio Real, Hiszpania
Transport
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.