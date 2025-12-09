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Dzielnica mieszkaniowa Los Altos Villa Sara

Rio Real, Hiszpania
od
$6,46M
;
15
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ID: 39422
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 526198258
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Wioska
    Rio Real

O kompleksie

Przeniesienie
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2 level Contemporary Designer Villa in a natural hill environment of Altos de los Monteros. A privileged viewpoint location with stunning panoramic views over the coastline and Mediterranean Sea, Gibraltar and North African Coast. 5 bedrooms ensuite and a separate cloakroom on main floor level. Spa and gym looking to the garden. High ceilings, full size windows and indoor patio create the feeling of space and light inside the whole house. Fully equipped kitchen and bathrooms. elevator over all levels. Underfloor heating. Landscape garden with heated swimming-pool and jacuzzi. Turnkey Project by Belgian developers, built to highs quality with maximum guarantees. Interior can be made in accordance with clients whishes.

Lokalizacja na mapie

Rio Real, Hiszpania
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Dzielnica mieszkaniowa Los Altos Villa Sara
Rio Real, Hiszpania
od
$6,46M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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