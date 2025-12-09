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Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II

Estepona, Hiszpania
od
$523,319
;
6
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ID: 39459
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1055566658
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona

O kompleksie

Przeniesienie
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An exclusive project consisting of 2, 3, and 4-bedroom apartments, designed to offer you maximum comfort and well-being. Located in a privileged setting, this development is the perfect place to find the happiness and relaxation you deserve. The development boasts excellent facilities, such as outdoor pools for adults and children, large green areas to enjoy nature, and a fully equipped gym to keep you in shape. All of this is designed to provide you with a unique experience of relaxation and enjoyment. Just 10 minutes from the beach, you can enjoy the proximity of the sea, while in the surrounding area you will find a wide range of restaurants, supermarkets, and other services for your convenience. Furthermore, thanks to its excellent location, the project is well connected to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travels easy.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau II
Estepona, Hiszpania
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$523,319
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 74–109 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Isea Views to dwie 18-piętrowe wieże w luksusowym kompleksie mieszkalnym. Kompleks posiada odkryty basen z torem do gry, padelem, petanque, stołem do tenisa, polem do gry w golfa, punktem widokowym na solnisko i placem zabaw dla dzieci. Również w jednej z wież znajduje się piętro, na którym …
Rodzaj obiektu
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Koszt, USD
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