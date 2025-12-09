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Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco Colombia

Casares, Hiszpania
od
$1,31M
;
18
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ID: 39349
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1133427368
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Casares

O kompleksie

Przeniesienie
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Stunning newly built villa in Casares, close to the golf course and the beach. The plot measures 1,000 m², and the villa features 200 m² of built space plus terraces. This is an energy-efficient home, with up to 80% savings in annual energy consumption. The villa includes an eco-friendly pool, a basement with a sauna, jacuzzi, and laundry area. It is equipped with an aerothermal climate control system, solar panels for self-consumption, and advanced home automation. The pool, enclosures, kitchen, and bathrooms are fully fitted. Designer porcelain tiles and high-quality, coherent finishes throughout. A contemporary, elegant, and comfortable home, thoughtfully built to meet modern needs: efficiency, elegance, and true livability. Delivered turnkey.

Lokalizacja na mapie

Casares, Hiszpania
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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