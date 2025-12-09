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Dzielnica mieszkaniowa 7 Olas

Fuengirola, Hiszpania
od
$806,594
;
7
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ID: 39182
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 973815489
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Fuengirola
  • Adres
    Bulevar de La Loma

O kompleksie

Przeniesienie
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Odkryj ten ekskluzywny rozwój 77 domów na Costa del Sol, w Fuengirola. Mieszkanie z 2 i 3 sypialniami, w tym 4 unikalne penthouses. Zaprojektowane, aby zapewnić maksymalny komfort, wszystkie domy są zwrócone do morza i wyposażone w wysokiej jakości wykończenia. Wspólne obszary rozwoju są zaprojektowane tak, aby zaspokoić wszystkie Państwa potrzeby: * Pool Infinity: Zapraszamy do kąpieli z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. * Współpraca: Idealna przestrzeń do pracy z domu ze wszystkimi wygodami. * Sala gimnastyczna i sauna: Utrzymuj swoje fizyczne samopoczucie bez opuszczania domu. * Beach Club: Relaks na łóżkach Balinese i cieszyć się grill w uprzywilejowanym środowisku. Położony w obszarze Las Lomas, najbardziej rozwinięty obszar Fuengirola, ten nowy rozwój stanowi kamień milowy w tym powstającym obszarze. Znajduje się obok Gran Parque de Las Lomas, zielonej przestrzeni ponad 30 000 m ², gdzie można chodzić, cykl, ćwiczenia lub po prostu cieszyć się unikalnym środowisku naturalnym. Inwestowanie w ten rozwój jest wielką szansą dzięki jego uprzywilejowanej lokalizacji i boom w obszarze Las Lomas. Czy to stałe miejsce zamieszkania, drugi dom czy bardzo dochodowa inwestycja na Costa del Sol, ten nowy rozwój wyróżnia się na wyłączność i potencjał uznania. Ponadto, rozwój zapewnia łatwy dostęp do podstawowych usług, centrów handlowych i połączeń transportowych, zapewniając wygodne i praktyczne życie dla swoich mieszkańców. Położony w Fuengirola, to miasto Costa del Sol jest znany z tętniącego życiem stylu życia, okrągłe ciepły klimat i wspaniałe plaże. Oferuje on szeroki wachlarz zajęć rekreacyjnych, restauracji, centrów handlowych i usług, a także doskonałe połączenia transportowe do Malagi i Marbelli, co czyni go atrakcyjnym miejscem zarówno dla mieszkańców i turystów. Nie przegap okazji, by być częścią tej ekskluzywnej społeczności w niezrównanym otoczeniu.

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Fuengirola, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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