Dzielnica mieszkaniowa SkyVilla 6

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A villa of true luxury, beginning with an impressive entrance hall that sets the tone for the grandeur within.
The spacious living room, notable for its exceptional size, evokes a sense of infinite space and freedom.
Throughout the property, the expansive marble floors enhance the sense of elegance, while the kitchen—masterfully designed and furnished by Fendi Casa—exemplifies refined craftsmanship.
High-quality woodwork and sweeping panoramic views from the main floor terraces and sundeck further elevate the living experience.
Upstairs, a private pool offers a personal oasis, complemented by the option of installing a bar or barbecue for maximum leisure and entertainment.
Undoubtedly a masterpiece of contemporary luxury.
Lokalizacja na mapie
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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