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Dzielnica mieszkaniowa SkyVilla 6

San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$12,97M
;
20
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ID: 39271
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 661156410
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Miasteczko
    San Pedro Alcantara

O kompleksie

Przeniesienie
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A villa of true luxury, beginning with an impressive entrance hall that sets the tone for the grandeur within. The spacious living room, notable for its exceptional size, evokes a sense of infinite space and freedom. Throughout the property, the expansive marble floors enhance the sense of elegance, while the kitchen—masterfully designed and furnished by Fendi Casa—exemplifies refined craftsmanship. High-quality woodwork and sweeping panoramic views from the main floor terraces and sundeck further elevate the living experience. Upstairs, a private pool offers a personal oasis, complemented by the option of installing a bar or barbecue for maximum leisure and entertainment. Undoubtedly a masterpiece of contemporary luxury.

Lokalizacja na mapie

San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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