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Dzielnica mieszkaniowa Privilege Suites Casares

Casares, Hiszpania
od
$705,343
;
10
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ID: 39378
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2066887901
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Casares

O kompleksie

Przeniesienie
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Luxury homes designed to meet the needs of the most exclusive public and enjoy views of the Mediterranean. Ground floor units with stunning private gardens and innovative interior design. Comfortable first floor flats with large windows and large terraces. Spacious duplex penthouses with private swimming pool and solarium. The homes have garages and storage rooms. It is located in privileged surroundings, between Playa Ancha beach and the Doña Julia Golf clubhouse. You can enjoy pleasant strolls along the beach, enjoy the gastronomic variety offered by the restaurants in the area or simply relax and feel the sea breeze from home. It offers the lifestyle you've always dreamed of with an exclusive luxury community that combines architectural excellence with practical design. Interiors bathed in natural light and spacious terraces with incredible sea views. Carefully conceived communal spaces where you can enjoy security and privacy.

Lokalizacja na mapie

Casares, Hiszpania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
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Dzielnica mieszkaniowa Privilege Suites Casares
Casares, Hiszpania
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$705,343
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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