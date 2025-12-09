  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Dzielnica mieszkaniowa ATTA Villas

Dzielnica mieszkaniowa ATTA Villas

Estepona, Hiszpania
od
$2,05M
;
20
Zostawić wniosek
ID: 39329
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1717607700
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
It is an exceptional residential project featuring a collection of 8 luxury villas with three to four bedrooms, strategically located among the three most prestigious golf courses of the New Golden Mile (Campanario, Paraiso, and Atalaya golf courses). It represents the perfect fusion of nature and architecture, with stunning exteriors and exceptional interior finishes. This exclusively designed complex is connected to the incredible charm of the area, offering an unbeatable lifestyle. There are several layout types to choose from, each providing a unique living experience. Key features of each home include open-plan living areas, fully equipped kitchens, spacious bedrooms with en-suite bathrooms, and plenty of built-in storage. The larger villas offer the option for additional rooms that can be configured as home offices or extra bedrooms if needed. They also feature private pools and spacious gardens that overlook the golf course.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Horizonte Village Villas Fase 1
Mijas, Hiszpania
od
$2,33M
Dzielnica mieszkaniowa 360º by CORDIA
Mijas, Hiszpania
od
$443,683
Dzielnica mieszkaniowa The Palms at Estepona
Estepona, Hiszpania
od
$488,052
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$563,906
Dzielnica mieszkaniowa Waterfall Residences
Fuengirola, Hiszpania
od
$819,108
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa ATTA Villas
Estepona, Hiszpania
od
$2,05M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quintessence Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Quintessence Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Quintessence Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Quintessence Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Quintessence Phase 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Quintessence Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Quintessence Phase 2
Rio Real, Hiszpania
od
$705,343
Rok realizacji 2026
New development project designed as a residential concept immersed in a magnificent natural space with modern and minimalist architectural planning. A place where greens meet blues: nature, sea and horizon It offers you a place where you will feel comfortable all year round, backed by magni…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Alonia Phase I
Dzielnica mieszkaniowa Alonia Phase I
Dzielnica mieszkaniowa Alonia Phase I
Dzielnica mieszkaniowa Alonia Phase I
Dzielnica mieszkaniowa Alonia Phase I
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Alonia Phase I
Dzielnica mieszkaniowa Alonia Phase I
Manilva, Hiszpania
od
$359,497
Magnificent new build residential complex located in Manilva, in the privileged setting of Duquesa Golf. This residential complex consists of 60 homes, with the option of choosing between 2 and 3-bedroom apartments. The blocks are distributed over the ground floor, two upper floors, and a pe…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luminal Homes
Dzielnica mieszkaniowa Luminal Homes
Dzielnica mieszkaniowa Luminal Homes
Dzielnica mieszkaniowa Luminal Homes
Dzielnica mieszkaniowa Luminal Homes
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luminal Homes
Dzielnica mieszkaniowa Luminal Homes
Fuengirola, Hiszpania
od
$321,329
Discover a new way of living on the Costa del Sol with this exclusive development of 218 1-, 2- and 3-bedroom homes, located in the heart of Los Pacos, one of the most sought-after residential areas of Fuengirola. This innovative project has been conceived under the concept of “resort-styl…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje