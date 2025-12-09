Dzielnica mieszkaniowa Villa Metta - STUPA

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Z dumą przedstawiamy najnowszy dodatek do naszej ekskluzywnej kolekcji. Ta południowa willa oferuje zapierające dech w piersiach widoki panoramiczne i łączy technologię cięcia krawędzi z nowoczesnym wzornictwem, maksymalizując światło słoneczne, prywatność i vistas.
Willa zaprasza z majestatyczną halą wejściową z wyposażoną szafą i schodami na pierwsze piętro i piwnicę. Stąd można uzyskać dostęp do WC gości, przestronnej sypialni ensuite gości, a duży open- plan życia, jadalnia i obszar kuchni, który otwiera się na zadaszony taras i basen nieskończoności - doskonale miesza się wewnątrz i na zewnątrz życia.
Na pierwszym piętrze znajduje się główna sypialnia z en- suite i wyposażone szafy, plus dwa hojne pokoje gościnne z en- suite. Mistrz i jeden pokój gościnny otwarty na taras idealny do rozkoszowania się wschodem słońca lub panoramicznym widokiem.
W piwnicy znajduje się pralnia, maszynownia, magazyn i garaż dla dwóch samochodów, łącząc praktyczność z luksusem.
Obiekt składa się z czterech sypialni en- suite, dodatkowego WC gości, open- plan przestrzeni mieszkalnej, piwnicy z siłownią / kinem potencjał, i ekspansywne tarasy z spektakularnym basenem nieskończoności - oferując ostateczny Costa del Sol stylu życia.
Koncepcja "Unique Living" zapewnia, że każdy szczegół jest starannie wykonany, harmonizacja awangardowy design z ciepłem jak w domu.
Nasze oddanie doskonałości zostało uznane z wyróżnieniem dla Best Luxury Villa Development na Costa del Sol.
Ta willa łączy wyrafinowaną elegancję z spokojnym komfortem. Honorowany jako Best Luxury Villa Development na Costa del Sol, Hiszpania, każdy element został starannie zaprojektowany.
Lokalizacja na mapie
Mijas, Hiszpania
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