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Dzielnica mieszkaniowa The Seven

Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$2,28M
;
16
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ID: 39192
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 417729766
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Resinera Voladilla

O kompleksie

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Discover a collection of contemporary villas nestled in an exclusive gated community on the sun-kissed Costa del Sol. These exquisite residences are located in the heart of the New Golden Mile, offering a sophisticated living experience just moments away from pristine beaches, world-class golf courses, and the vibrant lifestyle of nearby Estepona and Marbella. Each home is designed with a focus on modern comfort and elegance, featuring flexible floor plans with up to five bedrooms to perfectly suit your individual needs. The architecture emphasizes high-end security and refined finishes, including private garages, spacious terraces, and the option for premium additions like a rooftop chill-out area with a jacuzzi. Set within lush landscapes and offering easy access to top international schools and local amenities, this development represents a rare opportunity for families seeking a secure and high-standard permanent or holiday home.

Lokalizacja na mapie

Resinera Voladilla, Hiszpania
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Dzielnica mieszkaniowa The Seven
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$2,28M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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