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Dzielnica mieszkaniowa Living Gardens Torremolinos

Torremolinos, Hiszpania
od
$406,710
;
20
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ID: 39083
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1559479033
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Torremolinos
  • Adres
    Avenida San Anton

O kompleksie

Przeniesienie
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This exclusive new development in Torremolinos consists of two buildings with 1, 2, 3 and 4 bedroom flats, all with spectacular terraces and panoramic views. Its location is exceptional, just a short walk from the beach and close to the centre. Torremolinos, known for its quality of life, offers an incomparable natural environment and unique beaches, consolidating itself as one of the most attractive destinations on the Andalusian coast. Here you will enjoy a tranquil lifestyle with all the comforts at your fingertips. The residential complex has a private urbanization that includes a swimming pool, gym, coworking room and gastrobar, ideal for relaxation and daily wellbeing. In addition, there is the possibility of choosing between different types of homes and high quality finishes to personalise your home. Each home has been designed with a functional layout that optimises space and natural light, reflecting a commitment to sustainability. All incorporate aerothermal systems, an efficient and environmentally friendly technology that reduces hot water costs throughout the year.

Lokalizacja na mapie

Torremolinos, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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