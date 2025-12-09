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Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania

Benahavis, Hiszpania
od
$3,86M
;
8
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ID: 39290
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1064269484
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis
  • Adres
    Camino de Montemayor

O kompleksie

Przeniesienie
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Elegant newly built villa located in the hills of Benahavís. With the Mediterranean Sea as its backdrop, this villa rises with clean, elegant lines, conceived as a perfect fusion of contemporary architecture and the surrounding nature. Expansive floor-to-ceiling windows frame endless views of the sea and mountains, where every sunrise paints the horizon like a work of art. Designed for those seeking far more than just a residence: a sanctuary of serenity, light, and timeless beauty. Just minutes away from the most exclusive and vibrant areas of the Costa del Sol, yet surrounded by complete peace and privacy, this villa offers the perfect balance between sophistication, wellbeing, and authentic Mediterranean living. Every space has been thoughtfully designed to embrace natural light, connect seamlessly with the landscape, and create a constant sense of openness and harmony.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania

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Dzielnica mieszkaniowa Villa Evania
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$3,86M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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