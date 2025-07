Wioska domków Saburovo Klab

O wiosce Wieś wiejska "Saburovo Club" to ekskluzywny projekt klasy biznesowej od dewelopera "FGC", położony w malowniczym zakątku regionu Moskwy, 10 km od Moscow Ring Road wzdłuż autostrady w piątek. Wioska harmonijnie łączy nowoczesną architekturę z elementami skandynawskiego stylu i przyjaznością dla środowiska naturalnych materiałów, takich jak ręcznie formowane cegły i ceramiki bloku. Domki i poprawa Na terytorium wsi, o powierzchni 2,1 ha, znajdują się domki o powierzchni od 128,9 do 256 m2 na działkach od 5 do 12 ha. Każdy dom ma na celu stworzenie maksymalnego komfortu dla swoich mieszkańców: przestronne pokoje mieszkalne z możliwością instalacji kominka, wysokie sufity i okna panoramiczne, które zapewniają naturalne światło i poczucie spacji. Wieś jest połączona z centralną komunikacją, w tym z elektrycznością, dostawą wody, kanalizacją i gazem. "Saburovo Club" zapewnia mieszkańcom prywatność i bezpieczeństwo: zamknięty obszar z zabezpieczeniem okrągłego zegara i system nadzoru wideo gwarantuje pokój i bezpieczeństwo. Terytorium krajobrazu obejmuje swój własny park z arborami i barbecue, co stwarza idealne warunki do relaksu na świeżym powietrzu. Infrastruktura Rozwinięta infrastruktura dzielnicy zapewnia wszystko, co niezbędne do komfortowego życia: w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przedszkola, szkoły, w tym prywatne międzynarodowe szkoły Międzynarodowej Szkoły Moskwy Rosinka, szkoły muzycznej i szkoły artystycznej. Dla entuzjastów na świeżym powietrzu dostępne są szkoły piłkarskie, kluby jeździeckie, stoki narciarskie i ośrodki fitness, takie jak klasa światowa. Centra handlowe i rozrywkowe Otrada i Vegas zapewnią wiele możliwości handlowych i rozrywkowych. Dostępność transportu i środowisko naturalne Dzięki dogodnej lokalizacji, droga do stacji metra "Pyatnitskoe autostrady" zajmuje około 10 minut samochodem, co zapewnia szybki dostęp do stolicy. Otoczenie wsi zielonymi obszarami, takimi jak Mitinsky Forest Park i Arkhangelsk Estate, zapewnia czyste powietrze i malownicze krajobrazy, tworząc atmosferę życia kraju w pobliżu metropolii. Opcje dodatkowe Właściciele domów w Saburovo Club mogą dodatkowo skorzystać z możliwości zainstalowania stylowego i funkcjonalnego karportu, który ochroni samochód przed opadami atmosferycznymi i zachowa estetykę przestrzeni mieszkalnej. Gotowość projektu Pierwsza faza klubu Saburovo jest gotowa. Możesz przejść się ulicą i odwiedzić dom showroom, wybrać swój ulubiony domek i zarezerwować go.