Wioska domków Doma v Kavgolovskih Holmah

Domek wsi "Kavgolovsky Hills" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy LO. Jest to przyjemne, aby przejść wzdłuż leśnych ścieżek do czystych wód i zrelaksować się na piaszczystych plażach Kavgolovsky Lake. Jest to miejsce dla komfortowego i bogatego życia w przyrodzie bez przerwy od pracy w mieście.



W malowniczym i odosobnionym miejscu znajduje się blok 10 domów od projektu Negorod. Domy są wykonane z ceramicznej cegły. Każdy dom znajduje się na miejscu zgodnie z zasadami bezczelności, i razem stanowią kompletny zespół, który harmonijnie pasuje do krajobrazu całej wsi.

Koszt każdej działki z domem już obejmuje niezbędny zestaw komunikacji i infrastruktury: podziemnej energii elektrycznej o mocy 15 kW, scentralizowane dostawy wody i gazu, działki i ogrodzone z miejscem parkingowym dla 2-3 samochodów.