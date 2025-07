Dom klubowy ZK The LAKE

Lokalizacja kompleksu: LAKE Club House, położony w Kapustinsky Park przy stawie, zainteresuje koneserów ciszy i prywatności, ale z możliwością pobytu w centrum wydarzeń. Z bezsennych autostrad metropolii, LAKE jest chroniony przez sąsiednie dzielnice, bujne korony drzew i srebrną powierzchnię wody. Lokalizacja w pobliżu wody pozwala na szybkie uzupełnienie energii wewnętrznej. Najwyższy poziom architektury, wnętrz i inżynierii spełnia najbardziej wymagające pomysły na to, jaki dom powinien być. To wszystko czyni Jezioro prawdziwym miejscem władzy. Dostępność transportu: Zaledwie 4 minuty od Sviblovo. 12 minut od Ogrodu Botanicznego. Do TTK 9.2 km i 10,1 km do pierścienia ogrodowego Infrastruktura wewnętrzna: Świat stylu i elegancji zaczyna się od Wielkiego Lobby. Wydaje się, że wkraczasz do innego świata i chcesz się zatrzymać, by przyjrzeć się tej wspaniałej przestrzeni. Wysokie sufity pięciometrowe przyspieszyły, dodając uroczystość do pokoju. Słońce świeci przez witraże. Przy głównym wejściu była poczta. W tym oddzielnym pokoju z skrzynkami pocztowymi wygodnie jest zbierać i pozostawić korespondencję. Wyślij i odbieraj paczkę pomocy przyjaznych koncierges. Jest klub tylko dla mieszkańców. Obejmuje współpracę i pokój zabaw dla dzieci. Druga sekcja posiada funkcjonalne pokoje: wózek inwalidzki, pokój "czyste nogi", łazienka. Wszystkie wejścia znajdują się na poziomie naziemnym - jest to zasada środowiska wolnego od barier. System "Inteligentny budynek" działa w całym domu i "komunikuje się" z rezydentem za pomocą aplikacji na smartfonie. Czytelnicy odpowiadają nie tylko na elektroniczną kartę kluczy, ale także na znacznik w smartfonie najemcy. Ze względu na to, że powierzchnia domu zadowala oko o każdej porze roku są ogrodnicy, do lustrzanych podłóg i czystości w pomieszczeniach - klinkierzy. Bezpieczeństwo w obiektach tej klasy powinno być na górze. W Jeziorze jest ściśle monitorowana przez różne kamery ochrony. W przypadku nagłych wypadków lub zapobiegania nieprzyjemnym incydentom funkcjonariusz ochrony zwoła zespół szybkiego reagowania. Służby ratownicze pracują również przez całą dobę i natychmiast reagują. Informacje zwrotne są gwarantowane w ciągu 10 minut, więc nie będziesz musiał znosić problemu w systemach inżynieryjnych przez długi czas.