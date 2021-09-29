Wioska domków Otradnaa buhta 20

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Plot na brzegu jeziora Otradnoe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lokalizacja: Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga. → Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 minut jazdy samochodem w miejscowości Gromovo: szpital, przedszkola, przedszkola i szkoły, poczta, kawiarnie i sklepy, biura bankowe i pocztowe, MFC, wydanie punktu "Yandex Market"
Środowisko naturalne: → Jezioro pocieszające, las sosnowy
Komunikacja i infrastruktura wsi → Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861) → Pipeline Punkty kontrolne, ochrona. → Część wypoczynkowa, molo, poślizg do łodzi → Szerokie drogi - okruchy asfaltowe, otwarty system odprowadzania wody → Światła uliczne → Usługa terytorium jest wykonywana przez profesjonalną firmę usługową "Greenline"
Warunki zakupu: → Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach → Utrzymanie od ceny jak z 100% płatności! bez odsetek przez pierwsze 6 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji; Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia
Gwarancja: → Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty → Projekt jest realizowany przez FACT. → Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny
Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!