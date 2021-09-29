Wioska domków Lintulovo

Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg

Lokalizacja:

Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia:

szkoły i przedszkola;

sklepy i apteki;

Restauracje i ośrodki spa



Środowisko naturalne:

→ Las iglasty, Oz. Worontsovskoye z eko-ścieżką. W odległości spaceru od "Lintulovo" znajduje się jeszcze kilka jezior - Lublin, Zhmurkino i małe jezioro Lozovoe.



Komunikacja i infrastruktura wsi:

→ Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861)

→ Pipeline

Punkty kontrolne, ochrona.

→ Parking dla gości

→ Drogi asfaltowe z chodnikami

→ Oświetlenie uliczne LED

→ Pojedyncze ogrodzenie, wejście na miejsce

→ Obszar odpoczynku: własny park z zbiornikiem i dwoma obszarami rekreacyjnymi

→ Usługa terytorium jest wykonywana przez profesjonalną firmę usługową Greenline.



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek za pierwszy rok; pierwsza rata od 10%; okres do 48 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia



Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.

→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny



Możliwa prezentacja online nr 197 (b). Numer katastralny 1: 47: 01: 1706001: 11783