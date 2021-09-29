Wioska domków Lintulovo

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lokalizacja: Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki; Restauracje i ośrodki spa
Środowisko naturalne: → Las iglasty, Oz. Worontsovskoye z eko-ścieżką. W odległości spaceru od "Lintulovo" znajduje się jeszcze kilka jezior - Lublin, Zhmurkino i małe jezioro Lozovoe.
Komunikacja i infrastruktura wsi: → Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861) → Pipeline Punkty kontrolne, ochrona. → Parking dla gości → Drogi asfaltowe z chodnikami → Oświetlenie uliczne LED → Pojedyncze ogrodzenie, wejście na miejsce → Obszar odpoczynku: własny park z zbiornikiem i dwoma obszarami rekreacyjnymi → Usługa terytorium jest wykonywana przez profesjonalną firmę usługową Greenline.
Warunki zakupu: → Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach → Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek za pierwszy rok; pierwsza rata od 10%; okres do 48 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji; Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia
Gwarancja: → Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty → Projekt jest realizowany przez FACT. → Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny
Możliwa prezentacja online nr 197 (b). Numer katastralny 1: 47: 01: 1706001: 11783
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
