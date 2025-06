Ostatnia część wioski wiejskiej "Levada", 30 km od wyścigu na północy regionu Leningradu



Lokalizacja:

Vsevolozhsky powiat, 30 km od CAD

→ Do Petersburga można dojechać autostradą Novoprizerskoe lub drogą 41K- 065 w kierunku wsi Lehtusi.

→ Infrastruktura społeczna znajduje się 10 minut jazdy od miejscowości w miejscowości Leskolovo - centra handlowe, kawiarnie, przedszkola i szkoły, apteki i przychodnie ambulatoryjne, centrum obsługi samochodów, żłobek ogrodowy, a nawet skate park.



NATURA:

→ Projekt, w którym rustykalna świeżość jest połączona z nowoczesnymi zasadami rozwoju kraju. KP "Levada" to miejsca na malowniczej łące 30 km od Ring Road.

→ Na granicy wsi zielony las z przewagą świerku i sosny



Inżynieria i infrastruktura:

→ Energia elektryczna 15 kV

Drogi z asfaltowym chodnikiem

→ Usuwanie wody i podstawowy system gaśniczy

→ Grupa wstępna i parking dla gości

Forma zarządzania - partnerstwo właścicieli nieruchomości (TSN)



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek za pierwszy rok; do 48 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zawarciu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia



Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.





Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!

5 Budynki w LO

→ Obszary otoczone przez lasy i jeziora

→ Zakup bezpośrednio od właściciela strony





Możliwa prezentacja online

Sekcja 89. Numer katastralny strony: 47: 07: 0120001: 2294