Wioska domków Tis da Glad

Plac w wsi krajobrazowej w pobliżu dwóch jezior i lasu iglastego



Lokalizacja:

Okręg Vyborg w regionie Leningrad, 85 km od CAD

→ Do Petersburga można dojechać autostradą Primorsky i Vyborg.

Socjal.znaczna infrastruktura znajduje się 5 minut jazdy samochodem w osadach - Red Valley, Ryabovo, Kamyshovka znajdują się 4- 6 km od miejscowości. Jest supermarket Magnit, poczta, biuro Sberbank, przedszkola, szkoła, szpital i kawiarnia. 30 minut jazdy od miejscowości znajdują się ośrodki narciarskie "Śnieg", "Złota Dolina" i "Czerwone Jezioro", gdzie odbywają się międzynarodowe konkursy freestyle.





Środowisko naturalne:

→ W odległości spaceru od jeziora Mamontovskoye i Aleksandrowskoye

→ Na granicy wsi las iglasty



Komunikacja i infrastruktura wsi

→ Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861)

→ Szeroka podróż wewnątrz kwartału

Punkty kontrolne, ochrona.

→ Obszar odpoczynku

→ Plac zabaw dla dzieci

→ Usługa terytorium jest wykonywana przez profesjonalną firmę usługową "Greenline"





Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek za pierwszy rok; do 48 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zawarciu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia





Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.

→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny



Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!



Możliwa prezentacja online