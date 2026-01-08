Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Porto, Portugalia

Willa w Porto, Portugalia
Willa
Porto, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Nowy dom z 3 sypialniami, o powierzchni 187 m2, z parkingiem, ogród 54 m2 i 2 balkony 5 i 4 …
$1,20M
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami, powierzchnia 107 metrów kwadratowych, weranda 44 me…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
