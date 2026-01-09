Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Matosinhos, Portugalia

Perafita
3
14 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 381 m²
4-pokojowa willa, 381 m2 (plac budowy brutto), z windą, garażem i balkonem, w strzeżonej spo…
$1,49M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Perafita, Portugalia
Dom 4 pokoi
Perafita, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
4-pokojowa willa z 550 m2 powierzchni budowlanej brutto, ogród i garaż, ustawiona na 3125 m2…
$920,639
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Lavra, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lavra, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
5-pokojowa willa z 600 m2 powierzchni prywatnej brutto, garaż na dwa samochody, w drugiej li…
$1,02M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 349 m²
3-pokojowa willa, 349 m2 (plac budowy brutto), z windą, garażem i balkonem, w strzeżonej spo…
$1,52M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
3-pokojowa willa, 364 m2 (plac budowy brutto), z windą, garażem i balkonem, w strzeżonej spo…
$1,52M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
3-pokojowa willa, 364 m2 (plac budowy brutto), z windą, garażem i balkonem, w strzeżonej spo…
$1,51M
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami, powierzchnia 107 metrów kwadratowych, weranda 44 me…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Matosinhos, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
