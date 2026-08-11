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Wille na sprzedaż w Porto, Portugalia

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1 obiekt total found
Willa w Porto, Portugalia
Willa
Porto, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Nowy dom z 3 sypialniami, o powierzchni 187 m2, z parkingiem, ogród 54 m2 i 2 balkony 5 i 4 …
$1,18M
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Parametry nieruchomości w Porto, Portugalia

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