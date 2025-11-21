Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Olhao
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Olhao, Portugalia

wille
4
1 obiekt total found
Willa w Quelfes, Portugalia
Willa
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Nowy dom z trzema sypialniami znajduje się w północnej części Olhán, jednego z najbardziej m…
$403,700
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Olhao, Portugalia

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się