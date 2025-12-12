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Willa Quinta de Santo António

Turcifal, Portugalia
Cena na zgłoszenie
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19
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ID: 38214
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Portugalia
  • Okolica
    Lisbon
  • Miasto
    Torres Vedras
  • Miasteczko
    Turcifal
  • Adres
    Rua Manuel Rogerio Brasil, 619

O kompleksie

Przeniesienie
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Zamknięte kondominium
z 6 ekskluzywnych willi
Położony obok Quinta de Fez condominium, to intymne
społeczność strzeżona oferuje doskonałą równowagę prywatności,
elegancja i nowoczesny komfort.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

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Lokalizacja na mapie

Turcifal, Portugalia
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

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Willa Quinta de Santo António
Turcifal, Portugalia
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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