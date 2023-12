Aguas Santas, Portugalia

od €326,000

155–227 m² 2

Poddaj się: 2024

Zainspirowany aktywnym stylem życia, który łączy naturę i wyrafinowanie, w którym mieszkańcy mogą cieszyć się na zewnątrz, z rodzinną atmosferą zapewniającą dobre samopoczucie całej rodzinie. Okoliczne tereny zielone rozciągają się na wnętrze kondominium. Ogród o powierzchni ponad 1000 m ² jest sercem i inspiracją dla nazwy tego kompleksu. Jest to zielony i spokojny obszar, w którym dzieci mogą bezpiecznie się bawić. W „Terra” każdy szczegół został przemyślany, aby zapewnić maksymalny komfort i elegancję, żyć w harmonii i zakorzenić się w prywatnym i spokojnym otoczeniu. Składający się z mieszkań o nowoczesnych liniach i efektownym designie, ten zamknięty kondominium z typologiami od dwóch do czterech sypialni sprzyja obecności naturalnego światła przez duże okna, przestronne balkony, jasne kolory i wspólne przestrzenie. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne zostały zaprojektowane z dużymi przestrzeniami zaprojektowanymi w celu ułatwienia codziennego życia, gdzie elastyczność pozycjonowania kuchni z salonami ( otwartymi lub zamkniętymi ) - dzięki przesuwanym drzwiom aż do sufitu - tworzy wyjątkową wszechstronność. Najważniejszym wydarzeniem jest apartament główny z szafą, niezależną pralnią, wspólną łazienką i pełną łazienką we wszystkich mieszkaniach. Ekskluzywność tego projektu nie pozostawia żadnych szczegółów nietkniętych. Jakość wykończeń i wyposażenia stawia Terra na wysokim poziomie wyrafinowania.