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Nowe budynki na sprzedaż w Maia

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Aguas Santas
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Zespół mieszkaniowy Terra
Zespół mieszkaniowy Terra
Zespół mieszkaniowy Terra
Zespół mieszkaniowy Terra
Zespół mieszkaniowy Terra
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Terra
Zespół mieszkaniowy Terra
Aguas Santas, Portugalia
od
$357,217
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Inspirowane przez aktywny styl życia, który łączy naturę i wyrafinowanie, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się na zewnątrz, z rodzinną atmosferą, która zapewnia dobre samopoczucie dla całej rodziny.Otoczenie terenów zielonych rozciąga się na wnętrze kondominium. Ogród o powierzchni ponad 1000m …
Agencja
AMBER STAR REAL ESTATE
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