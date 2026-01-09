Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Funchal, Portugalia

wille
12
7 obiektów total found
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 332 m²
Doskonała willa dla jednej rodziny z panoramicznym widokiem na zatokę Funchal. Willa w   dwa…
$728,353
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,51M
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Ta nowoczesna i wysokiej jakości Madera Diamond Estates   projekt znajduje się na zboczu Fun…
$2,68M
Zostaw prośbę
AtlantaAtlanta
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Willa ma cztery przestronne sypialnie i atrakcyjny basen w   ogród krajobrazowy. Oferuje rów…
$914,812
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 375 m²
Kondominium znajduje się na terenie należącym do Quinta da Boa Nova, z zaledwie 23 domów, ws…
$686,400
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   jest kondominium składającym się z willi jednorodzinnych i bliźniaczyc…
$743,503
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 871 m²
Nowoczesna, jednopiętrowa willa z przepięknym widokiem na miasto i polanę oceaniczną znajduj…
$2,91M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Funchal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
