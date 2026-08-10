Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Lisbon
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

;
nieruchomości komercyjne
30
hotele
6
Sklep Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Sklep 126 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 126 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 126 m²
Goodly zlokalizowany sklep, kilka metrów od Avenida da Liberdade, blisko do wszelkiego rodza…
$1,27M
Zostaw prośbę
Sklep 70 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 70 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten sklep znajduje się w zabytkowym budynku z architekturą Pombal z XVIII wieku, z poszanowa…
$406,669
Zostaw prośbę
Sklep 60 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 60 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Sklep w kompleksie mieszkalnym w Lizbonie o powierzchni 60 m2. Budynek został całkowicie odn…
$732,004
Zostaw prośbę
TekceTekce
Sklep 126 m² w Lisbon, Portugalia
Sklep 126 m²
Lisbon, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
Zostaw prośbę
Sklep 218 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 218 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 218 m²
Doskonały obiekt komercyjny w budynku mieszkalnym, bezpłatny i gotowy do wynajęcia. Będziesz…
$1,70M
Zostaw prośbę
Sklep 330 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 330 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Sklep jest dogodnie położony, w Marquês de Pombal, blisko wszelkiego rodzaju usług i handlu …
$1,95M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się