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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

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30 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Amadora, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Amadora, Portugalia
Marriott otwiera nowy hotel w Lizbonie, dla inwestorów programu inwestycji Golden Visa za 35…
$404,545
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Sklep 126 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 126 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 126 m²
Goodly zlokalizowany sklep, kilka metrów od Avenida da Liberdade, blisko do wszelkiego rodza…
$1,27M
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Nieruchomości komercyjne w Torres Vedras, Portugalia
Nieruchomości komercyjne
Torres Vedras, Portugalia
Akcja z zatwierdzonym projektem i licencją na płatności w Vila de Encantos - Tursifal, Torre…
$662,289
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TekceTekce
Magazyn 4 901 m² w Vila Franca de Xira, Portugalia
Magazyn 4 901 m²
Vila Franca de Xira, Portugalia
Powierzchnia 4 901 m²
Liczba kondygnacji 3
The property is on the ground floor of the building and includes 1457 SQM + 200 SQM of stora…
$3,06M
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Hotel 189 m² w Alcantara, Portugalia
Hotel 189 m²
Alcantara, Portugalia
Powierzchnia 189 m²
Luksusowe apartamenty o nowoczesnym wystroju znajdują się na starym mieście w Lizbonie. Wszy…
$2,50M
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Hotel 114 m² w Alcantara, Portugalia
Hotel 114 m²
Alcantara, Portugalia
Powierzchnia 114 m²
Luksusowe apartamenty o nowoczesnym wystroju znajdują się na starym mieście w Lizbonie. Wszy…
$1,05M
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Hotel 55 m² w Lizbona, Portugalia
Hotel 55 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 55 m²
Luksusowe, wykwintne designerskie apartamenty znajdują się w doskonałej lokalizacji w samym …
$549,909
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Sklep 70 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 70 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten sklep znajduje się w zabytkowym budynku z architekturą Pombal z XVIII wieku, z poszanowa…
$406,669
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Nieruchomości komercyjne 205 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 205 m²
Madalena, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 205 m²
Nieruchomość komercyjna z tarasem na dachu w Barreiro. Nieruchomość składa się z dużego poko…
$143,036
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Sklep 60 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 60 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Sklep w kompleksie mieszkalnym w Lizbonie o powierzchni 60 m2. Budynek został całkowicie odn…
$732,004
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Hotel 60 m² w Lizbona, Portugalia
Hotel 60 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 60 m²
Luxurious apartments with exquisite design have an excellent location in the heart of Lisbon…
$499,917
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Nieruchomości komercyjne 115 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 115 m²
Madalena, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
115 sqm commercial property in Saldanha. Inserted on the ground floor, it has a large spac…
$1,17M
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Nieruchomości komercyjne 96 m² w Lizbona, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 96 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 10
Całkowicie odnowiony nowoczesny projekt znajduje się w eleganckiej, tętniącej życiem dzielni…
$514,915
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Sklep 126 m² w Lisbon, Portugalia
Sklep 126 m²
Lisbon, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
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Nieruchomości komercyjne 91 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 91 m²
Madalena, Portugalia
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Sklep położony w centrum Paços de Arco, w pobliżu szkoły średniej Luisa de Freitas Branco i …
$301,965
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Sklep 218 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 218 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 218 m²
Doskonały obiekt komercyjny w budynku mieszkalnym, bezpłatny i gotowy do wynajęcia. Będziesz…
$1,70M
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Sklep 330 m² w Lizbona, Portugalia
Sklep 330 m²
Lizbona, Portugalia
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Sklep jest dogodnie położony, w Marquês de Pombal, blisko wszelkiego rodzaju usług i handlu …
$1,95M
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Pomieszczenie biurowe 30 m² w Lizbona, Portugalia
Pomieszczenie biurowe 30 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 14
Panorama to kompleks z dwiema wieżami oraz 24 i 18 piętrami przy najlepszej ulicy EXPO, w sa…
$195,668
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Nieruchomości komercyjne 11 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 11 m²
Madalena, Portugalia
Powierzchnia 11 m²
Pokój biurowy umieszczony w bardzo dobrze zlokalizowanym budynku, w pobliżu audytorium José …
$37,083
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Nieruchomości komercyjne 872 m² w Cascais, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 872 m²
Cascais, Portugalia
Powierzchnia 872 m²
Lokale handlowe o powierzchni 872 m2 znajdują się w Junqueiro, w doskonałej okolicy Karkavel…
$1,20M
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Nieruchomości komercyjne 66 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 66 m²
Madalena, Portugalia
Powierzchnia 66 m²
Biuro znajduje się w samym sercu Paços de Arco, w pobliżu liceum Luís de Freitas Branco i pa…
$275,477
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Pomieszczenie biurowe 45 m² w Lizbona, Portugalia
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Lizbona, Portugalia
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Panorama to kompleks z dwiema wieżami oraz 24 i 18 piętrami przy najlepszej ulicy EXPO w ser…
$279,954
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Gotowy biznes 330 m² w Misericordia, Portugalia
Gotowy biznes 330 m²
Misericordia, Portugalia
Powierzchnia 330 m²
A residential complex in Lisbon, with a building base of 88 m2, on a plot of 93 m2, consists…
$2,25M
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Nieruchomości inwestycyjne 76 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne 76 m²
Madalena, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Budynek z 1 Maisonette - Apartament, który szanuje oryginalny projekt architektoniczny na ze…
$418,513
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Hotel 62 m² w Alcantara, Portugalia
Hotel 62 m²
Alcantara, Portugalia
Powierzchnia 62 m²
Luksusowe apartamenty o nowoczesnym wystroju znajdują się na starym mieście w Lizbonie. Wszy…
$769,872
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T3 Apartment with 177 m² w Santo Quintino, Portugalia
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Rezydencje w Lizbonie Luksusowy apartament o nowoczesnym wystroju w doskonałej lokalizacji z…
$2,68M
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Nieruchomości komercyjne 269 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 269 m²
Madalena, Portugalia
Powierzchnia 269 m²
Warehouse, with an approved project, for 3 townhouses located in downtown Faro, 5 minutes wa…
$476,787
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Nieruchomości komercyjne 308 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 308 m²
Madalena, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 308 m²
Comercial Property , located close to all services and shops, easy access. This commercial…
$609,228
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Nieruchomości komercyjne 204 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 204 m²
Madalena, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 204 m²
Duża powierzchnia handlowa zlokalizowana na parterze o powierzchni ponad 200 m2. Sklep ma dw…
$148,334
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Nieruchomości komercyjne 23 m² w Madalena, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 23 m²
Madalena, Portugalia
Powierzchnia 23 m²
Sklep położony na parterze, bardzo dobrze położony przy jednej z głównych alei Setúbal. Nier…
$183,828
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