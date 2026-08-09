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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Faro, Portugalia

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Loule
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Lagoa
3
34 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Elegant Sea-View Townhouse in The Crest, Almancil Located within the prestigious gated comm…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
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Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Doświadczenie wyrafinowane życie z tej luksusowej willi w Faro, obecnie w budowie w spokojne…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Twoja przyszła oaza czeka: Wyrafinowana 5-Sypialnia Luksusowa Willa w São Brás de Alportel P…
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Wkrocz w uroki życia na wybrzeżu z tymi niezwykłymi placami morskimi położonymi w szacownym …
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Indulge w luksusowym mieszkaniu w One Green Way, położony w samym sercu Quinta do Lago. Will…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pine Cliffs Luxury Collection Resort roztacza się na 68 hektarach na szczycie majestatyczneg…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ta naprawdę oszałamiająca willa z czterema sypialniami jest uosobieniem nowoczesnego wyrafin…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odkryj zachwyt wybrzeży mieszkających w uroczym domu Vale do Lobo. Ściśle odnowiony, aby ema…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Możesz po prostu odkryć swoje schronienie w raju. Ten częściowo odnowiony apartament jest rz…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Odkryj zachwyt tej niezwykłej trzypokojowej kamienicy, zbudowanej kilka lat temu we współcze…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Ta wyjątkowa willa z 6 sypialniami znajduje się w wysoko cenionej gwardii Goldra w Algarve o…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
W spokojnej społeczności Sao Bartolomeo de Messines w Silves willa ta oferuje eleganckie i d…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Ta wyjątkowa willa, schowana w samym sercu Central Algarve, uosabia wyrafinowany komfort, no…
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Nieruchomości inwestycyjne w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Faro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
W samym sercu Algarve, na wzgórzu Loulé, ta imponująca willa doskonale łączy prywatność, luk…
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Commercial space in Quarteira w Loule, Portugalia
Commercial space in Quarteira
Loule, Portugalia
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 490 m²
Liczba kondygnacji 2
Niepowtarzalna okazja biznesowa w Quarteira, mniej niż 1 km od plaży i z oszałamiającymi wid…
$1,18M
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Magazyn 300 m² w Boliqueime, Portugalia
Magazyn 300 m²
Boliqueime, Portugalia
Powierzchnia 300 m²
Armazém com 300 m2 de construção inserido num terreno com 2.800 m2. Possui 3 pisos + um sotã…
$2,34M
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Nieruchomości komercyjne 110 m² w Alvor, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Alvor, Portugalia
Powierzchnia 110 m²
Powierzchnia handlowa o powierzchni ponad 200 m2, w okolicy Alvor, w otoczeniu sklepów i res…
$185,417
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Dochodowa nieruchomość 236 m² w Porches, Portugalia
Dochodowa nieruchomość 236 m²
Porches, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 2
A luxury condominium located in the western part of the Algarve, 550 meters from the two mos…
$528,457
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Dochodowa nieruchomość w Vila do Bispo, Portugalia
Dochodowa nieruchomość
Vila do Bispo, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Kamienica T3 - 3 sypialnie i salon położony w luksusowym kondominium, składającym się z will…
$564,755
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Hotel 19 960 m² w Santa Barbara de Nexe, Portugalia
Hotel 19 960 m²
Santa Barbara de Nexe, Portugalia
Powierzchnia 19 960 m²
Hotel to projekt o innowacyjnym i innym designie. Położony na wzgórzach Santa Bárbara de Nex…
$3,91M
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Nieruchomości inwestycyjne 147 m² w Faro, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne 147 m²
Faro, Portugalia
Powierzchnia 147 m²
Don't miss this opportunity to buy a 147 m² building to restore or rebuild in the heart of F…
$1,06M
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Zakład produkcyjny w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Zakład produkcyjny
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Niepowtarzalna okazja: fabryka w Almargens, São Brás de Alportel, o powierzchni 9959 m² i po…
$1,76M
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Nieruchomości komercyjne 100 073 m² w Albufeira, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 100 073 m²
Albufeira, Portugalia
Powierzchnia 100 073 m²
Zniszczony dom wiejski na wsi w Albufeira, mieście w regionie Algarve w południowej Portugal…
$8,71M
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Hotel 121 m² w Loule, Portugalia
Hotel 121 m²
Loule, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 400K 2-bedroom apartment in a premium aparthotel in Quinta do L…
$997,139
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Nieruchomości inwestycyjne w Olhao, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne
Olhao, Portugalia
Zestaw budynków w centrum Olhão z możliwością przekształcenia w 14 nowych mieszkań.Budynki z…
$669,555
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Dochodowa nieruchomość 150 m² w Carvoeiro, Portugalia
Dochodowa nieruchomość 150 m²
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt znajduje się zaledwie kilka minut od centrum malowniczej miejscowości Karvoeiro, w od…
$564,259
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Nieruchomości komercyjne 83 m² w Budens, Portugalia
Nieruchomości komercyjne 83 m²
Budens, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Kupuj w prywatnym kompleksie mieszkalnym w centrum Burgau z doskonałą widocznością i ekspozy…
$238,393
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Zakład produkcyjny 4 569 m² w Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugalia
Zakład produkcyjny 4 569 m²
Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugalia
Powierzchnia 4 569 m²
Dwa sąsiadujące ze sobą magazyny, połączone ze sobą i z niezależnymi wejściami z drogi publi…
$1,79M
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Nieruchomości inwestycyjne 75 m² w Santa Barbara de Nexe, Portugalia
Nieruchomości inwestycyjne 75 m²
Santa Barbara de Nexe, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Obiekt turystyczny składa się z działki o powierzchni 14,600 m2 na południu Portugalii w pob…
$56,073
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Hotel 140 m² w Alte, Portugalia
Hotel 140 m²
Alte, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Algarve to region charakteryzujący się wyjątkowym naturalnym pięknem ze względu na ogromne p…
$351,847
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Typy nieruchomości w Faro.

hotele
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
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