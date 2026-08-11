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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dipkarpaz, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Dipkarpaz, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Dipkarpaz, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
A multi-storey complex with 720 apartments with 1, 2 bedrooms and several penthouses with 3 …
$132,811
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