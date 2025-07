Mieszkanie w nowym budynku NCP-121 Just 400 meters from the shore, Aphrodite Park Residence

O projekcie:

Zaledwie 400 metrów od wybrzeża, Aphrodite Park Residence to ukończona inwestycja nadmorska w Gaziveren, obok faz Aphrodite 1, 2 i SPA. Jako czwarty etap kompleksu Aphrodite Beachfront oferuje gotowe do zamieszkania apartamenty typu studio, z 1 lub 2 sypialniami — wszystkie z widokiem na morze i dostępem do udogodnień w stylu resortowym.

Najważniejsze cechy:

Ukończony projekt – gotowe mieszkania

Lokalizacja przy samej plaży w Gaziveren

Wszystkie mieszkania z panoramicznym widokiem na morze

Dostęp do basenu na dachu, spa, siłowni, baru i klubu plażowego

Część renomowanego projektu przy plaży

Idealne do zamieszkania, wynajmu wakacyjnego lub inwestycji

Typy apartamentów:

Apartamenty z 1 sypialnią

Apartamenty z 2 sypialniami

Dwupoziomowe penthouse’y

Atuty lokalizacji:

Gaziveren, Lefke – spokojna okolica z łatwym dostępem do głównych punktów

1 godzina do lotniska Ercan

56 km do Kyrenii

Atrakcje w pobliżu: pałac Vouni, sady cytrusowe, ruiny Soli

Zielona, cicha okolica z rynkami i plażami

Udogodnienia:

Basen na dachu i bar z widokiem na morze

Siłownia i spa

Baseny wewnętrzne i zewnętrzne

Centrum sportów wodnych i surfingu

Restauracja nadmorska i ścieżki spacerowe

Concierge, zarządzanie nieruchomościami, wynajem

Opcje płatności:

Gotowe mieszkania z elastycznym planem:

50% przy odbiorze, 50% w 24 ratach 0%.

O nas:

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie z zaufanymi deweloperami na całym świecie.