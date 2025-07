Mieszkanie w nowym budynku NCP-127 The Nest is a modern residential complex in Esentepe, Kyrenia

O projekcie:

The Nest to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Esentepe, Kyrenia, którego zakończenie planowane jest na lipiec 2027 roku. Obejmuje 11 bloków stylowych apartamentów i loftów, łącząc komfort, naturę i udogodnienia w stylu kurortowym – idealny do zamieszkania lub inwestycji.

Najważniejsze cechy:

Spokojna, ale dobrze skomunikowana lokalizacja w Esentepe

Różnorodne typy mieszkań z funkcjonalnymi układami

Resortowe udogodnienia i infrastruktura wellness

Elastyczne plany płatności na 10 i 20 lat

Dostępne typy mieszkań:

Kawalerki od 49 m²

1+1 od 63 m²

1+1 Loft od 71 m²

2+1 Loft od 91 m²

Lokalizacja:

4 minuty do lotniska Ercan

Blisko Morza Śródziemnego i tras spacerowych

Szybki dostęp do sklepów, szkół i szpitali

Otoczenie przyrody i atrakcji rekreacyjnych

Udogodnienia:

Basen zewnętrzny i wewnętrzny

Łaźnia turecka

Sauna i siłownia

Plac zabaw i mini boisko do koszykówki

Tarasy dachowe (w wybranych mieszkaniach)

Bar „The Nest”

Rozległe tereny zielone

Plan płatności:

5% rezerwacja, 35% zaliczka w ciągu 40 dni, 30% do odbioru, 30% w ratach przez 60 miesięcy po odbiorze, bez odsetek.

O nas:

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym świecie.