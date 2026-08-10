Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Trikomo
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Trikomo, Cypr Północny

;
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
DwuStorey 2 + 1 Townhouse w Royal Sun 🌊🏡Na sprzedaż: przytulny dwupiętrowy kamienica w pełni…
$210,130
VAT
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
2- Sypialnia Townhouse w Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Przytulne 2-pokojowe kamienica (2…
$190,993
VAT
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3- Sypialnia Townhouse w Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Przytulny dom trzypokojowy (3 + 1…
$251,391
VAT
Zostaw prośbę
TekceTekce
Apartamenty wielopoziomowe w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 55 m²
Piętro 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się