Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne District
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Pole golfowe

Wille w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

Kyrenia
30
Girne Belediyesi
131
Catalkoy Esentepe Belediyesi
63
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
51
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny luksus nad morzem!   Na wschód od Girne (Kyrenii), w malowniczej okolicy Ba…
$726,266
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
North Symbol
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się