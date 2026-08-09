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Wille na sprzedaż w Agios Epiktitos, Cypr Północny

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30 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa nad morzem w Çatralköy - Northern LANDIA Wille 🌊🏡Wyłącznie 4-pokojowa willa …
$1,28M
VAT
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna i luksusowa willa na sprzedaż wtórną z 5 sypialniami + w pełni umeblowane + basen…
$850,442
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
$222,487
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
$164,160
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
$450,988
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
$420,922
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$270,472
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
$444,854
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Willa 4 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 3 sypialniami i basenem w Chatalkey Willa z 3 sypialniami 120m ² w Chatalkey, 10 mi…
$228,501
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
$600,114
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
$311,482
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
$342,751
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
$216,354
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
$463,014
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
$168,369
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
$390,736
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
$113,048
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
$192,421
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$288,512
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
$294,645
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
$347,561
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
$960,905
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Willa 5 pokojów w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 1
Nasz projekt znajduje się w dzielnicy Ozanköy i oferuje najbardziej unikalny widok na Kyreni…
$997,271
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
$227,298
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
$420,922
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
$312,685
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
$258,566
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
$463,014
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Willa 4 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Na spódnicy Bellapais, kompletna 3 sypialnie, 3 łazienki 3 piętra bliźniak willa z częściowo…
$180,395
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
$342,751
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