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Wille w górach na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
30
Girne Belediyesi
140
Catalkoy Esentepe Belediyesi
71
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
51
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171 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy w Stylowym Kompleksie przy Głównej Drodze w Girne na Cyprze Północnym Luksuso…
$911,887
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Wille ze Wspaniałym Widokiem na Morze w Girne na Cyprze Północnym Girne położone jest na pół…
$1,08M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Prywatnym Basenem w Kompleksie na Cyprze Północnym w Ozanköy Ozanköy to…
$1,00M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Wolnostojące Wille Blisko Morza w Girne Ozanköy Ozanköy, Girne to jedna z najcich…
$845,114
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjałem Dochodów z Wynajmu w Walucie Obcej w Girne Alsancak Wille na spr…
$461,372
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzypietrowe Wille w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaż w Girne na Cyprze Północnym Luksus…
$493,846
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Willa 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Domy Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Cypr Półno…
$741,467
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Morze i Basenem w Çatalköy Girne Girne to jedno z najpopula…
$985,855
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille w Pobliżu Pól Golfowych w Girne Karaağaç Region Karaağaç w Girne na Cyprz…
$1,26M
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Panoramicznym Widokiem w Esentepe Girne Girne położone jest na północny…
$1,14M
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Willa 7 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Wolnostojące Wille Blisko Morza w Girne Ozanköy Ozanköy, Girne to jedna z najcich…
$1,26M
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Willa 7 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 538 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Morze w Alsancak na Cyprze Północnym Girne to jedno z najbardziej presti…
$1,49M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Domy Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Cypr Półno…
$741,467
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Basenami w Kompleksie w Karşıyaka, Girne Karşıyaka to region w mieście Girne w Turec…
$564,922
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 308 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Jacuzzi i Podgrzewanymi Basenami Blisko Morza w Ozanköy, Girne Północny Cypr, granic…
$1,57M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 2
Nadbrzeżne Wille z Prywatnymi Basenami w Bellapais, Cypr Północny Położone w urokliwej wiosc…
$1,69M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 353 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Morze w Alsancak na Cyprze Północnym Girne to jedno z najbardziej presti…
$1,16M
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Willa 7 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 595 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Basenem w Otoczeniu Natury w Zachodniej Części Girne Girne, jedno z najpopularniejsz…
$1,22M
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Willa 6 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 451 m²
Wille ze Wspaniałym Widokiem na Morze w Girne na Cyprze Północnym Girne położone jest na pół…
$1,26M
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Willa 11 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 11 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Bogatymi Udogodnieniami w Girne Zeytinlik Te elegan…
$3,09M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
Piętro 2/2
Wille w Ekskluzywnym Kompleksie z Prywatnymi Basenami w Girne na Cyprze Północnym Region Bel…
$1,14M
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Willa 8 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 8 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Kamiennymi Łukami i Widokiem na Morze w Lapta, Cypr Północny Ta urokliw…
$1,69M
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Willa 4 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny luksus nad morzem!   Na wschód od Girne (Kyrenii), w malowniczej okolicy Ba…
$726,266
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille o Specjalnym Wystroju i Funkcjach w Bellapais Girne Girne to historyczne i turystyczne…
$1,62M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Blisko Morza i Plaży w Lapta Girne Lapta to popularna przestrzeń mieszkalna położona w…
$553,604
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowa do Zamieszkania Wolnostojąca Willa w Girne, na Cyprze Północnym Girne Alsancak to mia…
$518,911
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Çatalköy, Girne Girne, jedno z najpopu…
$1,06M
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Willa 7 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 611 m²
Wille z Niezakłóconym Widokiem o Luksusowym Wystroju na Cyprze Północnym Girne to fascynując…
$1,73M
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Willa 6 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 452 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami nad Morzem w Esentepe Północny Cypr, z naturalnymi krajob…
$1,69M
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Willa 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Panoramicznym Widokiem w Esentepe Girne Girne położone jest na północny…
$1,41M
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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