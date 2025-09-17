Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Lapithos, Cypr Północny

5 obiektów
Willa w Lapithos, Cypr Północny
Willa
Lapithos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$317,613
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z dwiema sypialniami w pięknym kompleksie w stylu śródziemnomorskim.Projekt oferuje wy…
$551,424
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa 3 + 1 w OzanceNa sprzedaż stylowa willa 3 + 1 w jednym z najbardziej malown…
$567,337
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Lapithos, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/6
Co otrzymasz: Villa 4 + 1 z prywatnym basenem O budowie: Kompleks jest w budowie, którego …
$767,805
Zostaw prośbę
Willa w Lapithos, Cypr Północny
Willa
Lapithos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Projekt  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, Северного Кипра, посреди оливков…
$470,877
Zostaw prośbę
