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Bungalow na sprzedaż w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

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Kalogreia
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5 obiektów total found
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Nowy bungalow z 3 sypialniami nad morzem w Esentepe!Ten prestiżowy kompleks nad morzem oferu…
$1,02M
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Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Bungalowy 3 + 1 w Mykonos HomesLuksusowy bungalow znajduje się na brzegu morza w Esentepe, w…
$2,00M
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Bungalow w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Bungalow
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
$303,064
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OkeaskOkeask
Bungalow w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Bungalow
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
$132,230
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Bungalow 4 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-pokojowa willa 390m2 z prywatnym basenem 400m od morza!🌊 Wyjątkowa okazja, aby…
$571,946
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Parametry nieruchomości w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

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