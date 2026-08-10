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Bungalow w górach na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Girne Belediyesi
8
Kyrenia
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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7 obiektów total found
Bungalow 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
LA CASALIA - 3 BUNGALOW (2 + 1)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiecki partne…
$620,669
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ISB Global Immobilien
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Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Strzeżonym Kompleksie w Prestiżowej Dzielnicy w Girne Girne to portowe miasto położo…
$845,114
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Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z niezależnym ogrodem i basenem na Cyprze Północnym w Kirenii Esentepe Cypr Północny j…
$783,599
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Otoczeniu Natury w Esentepe, Cypr Północny Girne, jeden z najbardziej preferowanych …
$904,952
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Bungalow w Vasilia, Cypr Północny
Bungalow
Vasilia, Cypr Północny
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
$150,329
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Bungalow w Karavas, Cypr Północny
Bungalow
Karavas, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
$318,698
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Bungalow w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Bungalow
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
$303,064
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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