Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne District
  4. Mieszkania
  5. Bungalow
  6. Basen

Bungalow z basenem na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

;
Girne Belediyesi
8
Kyrenia
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Pokaż więcej
Bungalow Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Bungalow 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
LA CASALIA - 3 BUNGALOW (2 + 1)DOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - Twój niemiecki partne…
$620,669
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Bungalowy 3 + 1 w Mykonos HomesLuksusowy bungalow znajduje się na brzegu morza w Esentepe, w…
$2,00M
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Nowy bungalow z 3 sypialniami nad morzem w Esentepe!Ten prestiżowy kompleks nad morzem oferu…
$1,02M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się