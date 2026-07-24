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Wille z garażem na sprzedaż w Erdemit, Cypr Północny

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Trimithi
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1 obiekt total found
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$204,328
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Parametry nieruchomości w Erdemit, Cypr Północny

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