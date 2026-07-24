Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Erdemit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Erdemit, Cypr Północny

;
Trimithi
12
Willa Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
$342,751
Zostaw prośbę
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$423,327
Zostaw prośbę
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
$264,459
Zostaw prośbę
OkeaskOkeask
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 232 m²
$390,856
Zostaw prośbę
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$204,328
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Erdemit, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się