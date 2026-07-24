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Wille z basenem na sprzedaż w Erdemit, Cypr Północny

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Trimithi
12
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2 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Trimithi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Trimithi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Ekstra willa 3 + 1 w górach z własnym basenem i panoramicznym widokiem!Prezentujemy wyjątkow…
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Willa w Ftericha, Cypr Północny
Willa
Ftericha, Cypr Północny
Powierzchnia 344 m²
An exquisite residential complex occupying a privileged position on the peaks of the Kyrenia…
$1,04M
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Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Erdemit, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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