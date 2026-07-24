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Wille w górach na sprzedaż w Erdemit, Cypr Północny

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Trimithi
12
Willa Usuwać
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7 obiektów total found
Willa w Ftericha, Cypr Północny
Willa
Ftericha, Cypr Północny
Powierzchnia 344 m²
An exquisite residential complex occupying a privileged position on the peaks of the Kyrenia…
$1,04M
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Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
$342,751
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Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$423,327
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OkeaskOkeask
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
$264,459
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Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 232 m²
$390,856
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Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
$450,988
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TekceTekce
Willa w Trimithi, Cypr Północny
Willa
Trimithi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$204,328
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Parametry nieruchomości w Erdemit, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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