Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Mieszkania
  5. Bungalow
  6. Basen

Bungalow z basenem na sprzedaż w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

;
Kalogreia
3
Bungalow Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Nowy bungalow z 3 sypialniami nad morzem w Esentepe!Ten prestiżowy kompleks nad morzem oferu…
$1,02M
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Bungalowy 3 + 1 w Mykonos HomesLuksusowy bungalow znajduje się na brzegu morza w Esentepe, w…
$2,00M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się