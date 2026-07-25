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Bungalow nad morzem na sprzedaż w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

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Kalogreia
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1 obiekt total found
Bungalow w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Bungalow
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
$303,064
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Parametry nieruchomości w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

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