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Mieszkania na sprzedaż w Agios Epiktitos, Cypr Północny

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2 pokojowe
7
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11 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Północny Cypr TatlisuLA CASALIA - 2 + 1 LUXUS- VILLADOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - …
$1,40M
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Mieszkanie w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1
Вилла 4 + 1 в Кочане - Кочан! Просторт и полная тономностк • сток с КочаноВ - полная собстве…
$706,575
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Mieszkanie w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1
- Идеальная находка ря спрестижныВ казино!! Просторная вилла 3 + 1, где в главной спальне -…
$874,807
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
$42,032
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
$88,394
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
$90,077
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$78,171
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
$106,433
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$60,011
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$82,380
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$78,171
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