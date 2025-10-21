Mieszkania na sprzedaż w Lefkosa, Cypr Północny

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkanie 1 pokój w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
Cena na żądanie
Zamknij
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni, Cypr Północny
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Projekt ten jest dogodnie położony na południowy zachód od zabytkowego centrum Limassol na P…
$272,119
Zamknij
Mieszkanie 4 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na żądanie
Zamknij
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na żądanie
Zamknij
Mieszkanie 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na żądanie
Zamknij
Mieszkanie 1 pokój w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
$126,226
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
This project, located in a serene residential area of Nicosia near the city center, Universi…
$322,587
Mieszkanie 4 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$361,476
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
$63,246
Mieszkanie 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Trzypokojowe mieszkanie w ekskluzywnym kompleksie znajduje się tuż przy plaży miasta Limasso…
$2,61M
Mieszkanie 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
Piętro 3
Podsumowanie nieruchomości - Apartament na trzecim piętrze. - Rozciągający się do około …
$280,948
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$214,553
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
$72,577
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
$47,233
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
$79,489
Kawalerka 1 pokój w Gonyeli, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gonyeli, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
$96,211
Mieszkanie 1 pokój w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
$50,113
Mieszkanie 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
Mieszkanie 4 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w samym sercu Północnego Cypru, Kyrenia jest wspaniałe nadmorskie miasto, które ofe…
$434,146
Zamknij
Penthouse 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$317,251
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
Podsumowanie nieruchomości - Czwarte piętro Apt. - Rozciągający się do około 85 mkw. pow…
$204,913
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Dwupokojowe mieszkanie w ekskluzywnym kompleksie położonym tuż przy plaży miasta Limassol. K…
$2,17M
Mieszkanie 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$283,350
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 29/34
For sale a penthouse in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper w…
$1,10M
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 26/34
Apartments for sale in one of the most iconic projects in Nicosia, in a famous skyscraper wi…
$912,255
Mieszkanie 3 pokoi w Gonyeli, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Gonyeli, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
$144,002
