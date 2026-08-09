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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Agios Epiktitos, Cypr Północny

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47 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Północny Cypr TatlisuLA CASALIA - 2 + 1 LUXUS- VILLADOBROBYT I REZYDENCJA LUKSUROWAEuropa - …
$1,40M
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Willa 5 pokojów w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa nad morzem w Çatralköy - Northern LANDIA Wille 🌊🏡Wyłącznie 4-pokojowa willa …
$1,28M
VAT
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna i luksusowa willa na sprzedaż wtórną z 5 sypialniami + w pełni umeblowane + basen…
$850,442
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Agencja
Land of Dreams Gallery
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1
Вилла 4 + 1 в Кочане - Кочан! Просторт и полная тономностк • сток с КочаноВ - полная собстве…
$706,575
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Mieszkanie w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1
- Идеальная находка ря спрестижныВ казино!! Просторная вилла 3 + 1, где в главной спальне -…
$874,807
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
$222,487
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
$164,160
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Rezydencja 5 pokojów w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 5 pokojów
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
$541,185
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
$450,988
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
$42,032
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
$420,922
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Bungalow w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Bungalow
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
$132,230
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$270,472
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
$444,854
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
$88,394
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Willa 4 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 3 sypialniami i basenem w Chatalkey Willa z 3 sypialniami 120m ² w Chatalkey, 10 mi…
$228,501
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
$600,114
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
$311,482
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
$342,751
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
$216,354
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
$90,077
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
$463,014
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
$168,369
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Rezydencja 3 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Rezydencja 3 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$198,435
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
$390,736
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
$113,048
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$78,171
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
$106,433
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
$192,421
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Willa w Agios Epiktitos, Cypr Północny
Willa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$288,512
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