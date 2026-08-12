Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Ulcinj Municipality
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

;
Ulcinj
105
Kruce Kerruci
4
119 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/6
Studio w kompleksie na pierwszej linii morza.Studio w kompleksie Porta Rai jest okazją, aby …
$244,662
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Odkryj doskonałą okazję do posiadania funkcjonalnego mieszkania w samym sercu Ulcinj. Położo…
$51,837
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/6
1 pokojowe mieszkanie w kompleksie na pierwszej linii.1 pokojowe mieszkanie w kompleksie Por…
$414,310
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Powierzchnia 61 m²
Ten wspaniały kompleks znajduje się w Ulcinj, na południe od Czarnogóry, na pierwszej linii …
$357,760
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Montenegro Properties
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 5/6
Penthouse w kompleksie na pierwszej linii.Penthouse w kompleksie Porta Rai jest okazją, aby …
$903,635
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 3/6
Apartament z 2 sypialniami w kompleksie na pierwszej linii.2 pokojowe mieszkanie w kompleksi…
$646,278
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 153 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences to duży hotel położony bezpośrednio na Velika Plaža …
$902,909
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 2 pokoi w Kruce Kerruci, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Kruce Kerruci, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż nie jest duży przytulny dom otoczony zielenią w pobliżu plaż.Położony dom w cich…
$151,559
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny 51 m ² apartament, w końcowej fazie budowy, oferuje wyjątkową możliwość zakup…
$133,702
Zostaw prośbę
Mieszkanie w , Czarnogóra
Mieszkanie
, Czarnogóra
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences to pięciogwiazdkowy hotel na Velika Plaža, 13-kilome…
$209,871
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 9 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 9 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 234 m²
Na sprzeda? dwukondygnacyjny dom w osiedlu Doni Stoy w pobli? u miasta Ulcinj. Powierzchnia …
$436,175
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Nowo wybudowany trzypokojowy dom o powierzchni 160 m ² jest dostępny na sprzedaż w spokojnej…
$388,520
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Odkryj nowy dom lub możliwość inwestycji w prestiżowej rezydencji Liman Olive. Ten nowoczesn…
$136,464
VAT
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 9 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 9
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy dom w miejscowości Doni Shtoi w pobliżu miasta Ulcinj. …
$427,147
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Derana 18 Gjerana 18, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Derana 18 Gjerana 18, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Move- in ready & rental- ready. Jasny, w pełni umeblowany pokój w nowym budynku na Teuta Bou…
$139,050
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w , Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Nowy apartament o powierzchni 43 m2 w nowym nowoczesnym domu. Świetna opcja relaksu nad morz…
$115,999
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ulcinj Municipality, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Ulcinj Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 5
Na sprzedaż trzypiętrowy dom, położony zaledwie 300 metrów od spokojnego morza. Położony na …
$374,908
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Kruce Kerruci, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Kruce Kerruci, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowa willa 232 m2 z basenem znajduje się w miejscowości Krucha na trzeciej linii od …
$372,771
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Doskonała okazja do zakupu nowoczesnego mieszkania z jedną sypialnią w centrum Ulcinj. Położ…
$105,911
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/2
Apartament jednopokojowy 49,2 m2 na parterze nowego nowoczesnego Budynek w Pinješ, Ulcinj. D…
$125,065
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 87 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$516,674
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
This beautiful modern house for sale in Ulcinj, located in the quiet and desirable area of K…
$231,750
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Premium class apartments and residences are offered for sale as part of a new complex locate…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 1 pokój w , Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Apartament o powierzchni 40 m2 w Ulcinj, położony na 1 piętrze nowego nowoczesnego domu. Ukł…
$110,457
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences to luksusowy rozwój nadmorski zarządzany przez Karis…
$200,321
VAT
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Ulcinj, Djerane, o łącznej powierzchni 120 m2 na działce 150 m2. Dom składa się z 2 pi…
$214,369
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Położony w spokojnej dzielnicy Liman Ulcinj, Oliva Park jest premium kompleks mieszkalny, kt…
$178,681
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$408,452
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w , Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/4
Apartament ma powierzchnię 72 m2, znajduje się na 4 piętrze (ostatnie) budynku z windą. Ukła…
$165,360
Zostaw prośbę
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 389 m²
Piękny dom na clifftop tuż za Ulcinj jest teraz na rynku. Otoczony spektakularnymi widokami …
$681,009
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Ulcinj Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się